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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (23.06.2026) leistete eine 63-Jährige Widerstand und griff Polizeibeamte auf dem Königsplatz an. Gegen 14.00 Uhr befand sich die 63-jährige Frau im Bereich des Haltstellendreiecks und betätigte mehrfach grundlos den Notrufknopf. Als die 63-Jährige zum Zwecke der Identitätsfeststellung durch die Einsatzkräfte durchsucht werden sollte, schlug sie mit der Hand gegen den eingesetzten Streifenbeamten. Die Beamten blieben durch den Vorfall unverletzt. Die 63-Jährige wurde wegen ihres aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Missbrauchs von Notrufen. Die 63-Jährige hat die österreichische Staatsbürgerschaft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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