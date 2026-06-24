Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brandstiftung
Augsburg (ots)
Kriegshaber - Am Mittwoch (24.06.2026) versuchte ein 18-Jähriger in der Flandernstraße mehrere Büsche und E-Scooter anzuzünden. Gegen 00.30 Uhr lief der 18-Jährige mit einer brennenden Fackel durch die Flandernstraße. Mittels dieser Fackel versuchte er mehrere Büsche, sowie abgestellte E-Scooter anzuzünden. Vor Eintreffen der Polizeibeamten entfernte sich der 18-Jährige zunächst unerkannt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte dieser jedoch angetroffen werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung.
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