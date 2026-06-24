Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Beleidigung

Augsburg (ots)

B17 - FR Süden Höhe Stadtgebiet - Am Dienstag (23.06.2026) kam es auf der B17 zu einem Streit zwischen einem 46-jährigen und einem 41-jährigen Autofahrer. Beide Autofahrer fuhren auf der B17 in Fahrtrichtung Süden. Der 46-Jährige wollte den 41-Jährigen überholen und betätigte daher mehrfach die Lichthupe. Im Anschluss überholte der 46-Jährige den 41-Jährigen auf der rechten Fahrspur. Während des Vorfalls kam es zu gegenseitigen verbalen Beleidigungen zwischen den Autofahrern. Die Polizei ermittelt gegen den 46-Jährigen nun u.a. wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr. Zudem ermittelt die Polizei gegen den 41-Jährigen wegen des Verdachts der Beleidigung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323-2510 zu melden. Der 46-Jährige besitzt die belarussische Staatsangehörigkeit. Der 41-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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