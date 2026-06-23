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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei ermittelt nach Drogenfahrt

Augsburg (ots)

Aichach - Am Montag (22.06.2026) war ein 36-jähriger Mann unter Drogeneinfluss in der Industriestraße mit einem Transporter unterwegs. Gegen 08:45 Uhr kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte der 36-Jährige drogentypisches Verhalten.

Zudem transportierte der Mann in seinem Transporter Gefahrgut ohne die notwendigen Beförderungspapiere.

Die Polizei unterband die Weiterfahrt, veranlasste eine Blutentnahme bei dem 36-Jährigen und stellte den Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Verkehrspolizei ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz sowie nach dem Gefahrgutbeförderungsgesetz.

Der 36-Jährige hat die bosnisch-herzegowinsiche Staatsbürgerschaft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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