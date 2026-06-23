Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

B17 FR Norden/Höhe Königsbrunn - Am Montag (22.06.2026) kam es auf der B17 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos.

Gegen 09.30 Uhr befuhr ein 55-jähriger die Auffahrtsspur an der Anschlussstelle Königsbrunn Süd. Am Ende der Spur wechselte er von dieser auf den ganz linken Fahrstreifen. Diesen befuhr ein 29-Jähriger zeitgleich mit seinem Auto. Der 29-Jährige nahm den 55-Jährigen Autofahrer noch wahr, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig ausweichen. In Folge dessen kollidierte der 29-Jährige mit dem Heck des Fahrzeugs des 55-Jährigen. Das Fahrzeug des 29-Jährigen überschlug sich auf Grund dessen und schleuderte über die gesamte Fahrbahn.

Der 55-Jährige blieb durch den Unfall unverletzt. Der 29-Jährige, sowie ein 32-jähriger und ein 55-jähriger Mitinsasse konnten sich selbstständig aus dem überschlagenen Auto befreien. Alle drei wurden durch den Unfall lediglich leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 89.000EUR.

Die B17 war für die Dauer der Unfallaufnahme rund 2 Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt gegen den 55-Jährigen nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Der 55-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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