Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

B17 FR Süden/Höhe Messe - Am Montag (22.06.2026) kam es auf der B17 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Gegen 17.15 Uhr befuhr ein 39-jähriger Autofahrer die B17 in Fahrtrichtung Süden auf dem linken Fahrstreifen. Ein bislang unbekannter Täter befuhr mit seinem Baustellenfahrzeug samt Anhänger zeitgleich die rechte Fahrspur.

Auf Höhe der Anschlussstelle Messe geriet der unbekannte Täter mit seinem Fahrzeug auf die linke Spur, woraufhin es zur Kollision zwischen dem Anhänger und dem Auto des 39-Jährigen kam. Der unbekannte Täter entfernte sich im Anschluss unerkannt.

Der 39-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der APS Gersthofen unter der 0821/323-1910 zu melden.

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