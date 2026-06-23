Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (22.06.2026) kam es auf der Roten-Torwall-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Gegen 12.30 Uhr befuhr ein 41-jähriger Autofahrer die linke Spur auf der Rote-Torwall-Straße in nördlicher Fahrtrichtung. Ein bislang unbekannter Täter befuhr mit seinem Auto zeitgleich die rechte Spur. In der Kurve zur Eserwallstraße geriet der unbekannte Täter auf die Fahrspur der 41-Jährigen. Diese wich aus und kollidierte mit einer Ampel.

Der unbekannte Täter entfernte sich im Nachgang unerkannt. Die 41-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Das Fahrzeug der 41-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 10.000EUR. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun u.a. wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich ebenfalls bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.

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