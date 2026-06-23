Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Kühbach - Am Dienstag (23.06.2026) geriet die Lagerhalle einer Zimmerei in der Mühlenstraße in Brand. Ein 39-Jähriger wurde leicht verletzt.

Gegen 00.45 Uhr stellte ein Mitarbeiter den Brand fest und alarmierte den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde zeitweise die in unmittelbarer Nähe verlaufende Bahnstrecke gesperrt. Der 39-Jährige Mitarbeiter wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

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