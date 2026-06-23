Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Bereits am Samstag (20.06.2026) entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Gitarre.

Gegen 14.45 Uhr stellte ein 38-Jähriger seine Gitarre der Marke Kazuo Sato vor einem Supermarkt in der Professor-Messerschmitt-Straße ab, um einer gestürzten Person zu helfen. Als der 38-Jährige im Anschluss zu seiner Gitarre zurückkehrte, bemerkte er, dass die entwendet wurde.

Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Wert.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich ebenfalls bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.

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