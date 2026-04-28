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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl eines Kleinkraftrades

Ludwigshafen (ots)

Diebstahl eines Kleinkraftrades

Im Zeitraum von Sonntag (26.04.2026) 22:00 Uhr bis Montag (27.04.2026) 07:40 Uhr versuchten Unbekannte ein Kleinkraftrad in der Richard-Dehmel-Straße vor einem Wohnhaus auf Höhe der dortigen Kirchengemeinde zu entwenden. Hierzu manipulierten die Täter am Zündschloss und beschädigten hierdurch das Kleinkraftrad.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den unbekannten Tätern geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ben Simon
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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