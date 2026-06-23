Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Bereits am Sonntag (14.06.2026) im Zeitraum von 16.15 Uhr bis 19.15 Uhr beschädigte ein oder mehrere bislang unbekannte Täter neun Fahrzeuge in der Reischlestraße.

Der unbekannte Täter zerkratzte diese im Tatzeitraum mit einem nicht näher bekannten Gegenstand. An den Fahrzeugen entstand eine Gesamtschadenshöhe im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen. Zeugen, welche im Tatzeitraum relevante Wahrnehmungen getroffen haben oder Personen, deren Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 zu melden.

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