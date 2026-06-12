Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Hauptbahnhof Ingolstadt

Ingolstadt (ots)

Bundespolizisten haben am Donnerstagmorgen (11. Juni) einen 43-jährigen Franzosen am Hauptbahnhof Ingolstadt festgenommen. Gegen den Mann lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft wegen Diebstahls vor.

Die Deutsche Bahn hatte die Bundespolizei gegen 8.40 Uhr über einen Fahrgast ohne gültigen Fahrschein im ICE 983 von Nürnberg nach Ingolstadt informiert. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann wegen einer offenen Geldstrafe von 100 Euro gesucht wurde. Für den Fall der Nichtzahlung waren zwei Tage Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet. Da der 43-Jährige die Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Darüber hinaus leitete die Bundespolizei gegen ihn ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen ein.

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