Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Wegen Brandstiftung europaweit gesucht
Kiefersfelden (A93) / Rosenheim (ots)
Die Bundespolizei hat am Donnerstag (11. Juni) an der A93 nahe Kiefersfelden einen von der schwedischen Justiz gesuchten Mann gefasst. Laut europäischem Haftbefehl hat der 36-Jährige in Schweden eine Brandstiftung verübt und ein Betäubungsmitteldelikt begangen. Daher musste der Insasse eines in Polen zugelassenen Reisebusses an der Rastanlage Inntal-Ost seine Fahrt in Richtung München beenden.
Die Bundespolizisten nahmen den offenkundig untergetauchten Schweden fest und brachten ihn zur Dienststelle nach Rosenheim. Von dort aus wurde er auf richterliche Anordnung hin in die Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim eingeliefert, um seine Auslieferung an die schwedischen Behörden sicherzustellen. Dem Urteil eines Stockholmer Gerichts entsprechend steht ihm in seiner Heimat vorerst die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung bevor.
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