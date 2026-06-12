Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Security-Mitarbeiter am Hauptbahnhof mit Rasierer verletzt

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagabend (11. Juni) kam es im Nürnberger Hauptbahnhof zu einer gefährlichen Körperverletzung vor einem Ladengeschäft. Ein 52-jähriger Mann verletzte dabei einen Sicherheitsmitarbeiter mit einem Elektrorasierer. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Gegen 19:00 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Nürnberg von einem Mitarbeiter eines Ladengeschäftes über eine Auseinandersetzung vor dem Laden informiert. Beim Eintreffen der sofort entsandten Streife trafen die Beamten auf einen 52-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Dieser hielt einen Akkurasierer in der Hand und bedrohte damit einen 61-jährigen italienischen Sicherheitsmitarbeiter des Marktes. Da der Angreifer den Aufforderungen der Polizisten nicht nachkam, brachten ihn die Beamte zu Boden und legten ihm Handschellen an. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 52-Jährige im Einkaufsmarkt auffällig mit dem Rasierapparat hantiert. Als er das Geschäft verließ, folgte ihm der Sicherheitsmitarbeiter und stellte ihn vor dem Markt. Im Zuge der anschließenden Konfrontation verletzte der Tatverdächtige den 61-Jährigen mit dem Elektrorasierer. Der Sicherheitsmitarbeiter erlitt eine blutende Wunde am Arm sowie eine Kratzwunde im Bauchbereich. Beide Männer wurden für die weiteren Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Ein angeforderter Rettungsdienst versorgte die Verletzungen des Italieners vor Ort in den Räumen der Bundespolizei. Ein bei dem Beschuldigten durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 0,0 Promille negativ. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der 52-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 52-Jährigen ein.

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