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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Sonntag (21.06.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei unbekannten Tätern und einer 24-jährigen Frau am Lechufer in der Leipziger Straße.

Gegen 01.00 Uhr saß die 24-Jährige im dortigen Grünstreifen, als die beiden unbekannten Männer auf Fahrrädern den Weg passierten. Im vorbeifahren beleidigten die beiden Männer die 24-Jährige. Im Anschluss kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit. Im weiteren Verlauf kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen der 24-Jährigen und einem der beiden Männer. Die 24-Jährige stürzte dabei zu Boden. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Die Unbekannten flüchteten. Einer der Täter wurde wie folgt beschrieben:

   - Ca. 175 - 180 cm groß
   - Ca. 25-30 Jahre alt
   - Normale bis muskulöse Statur
   - Osteuropäisches Aussehen
   - Hellbraune Hautfarbe
   - Mittelange Kopfbehaarung
   - Deutsch mit leichtem Akzent
   - Bekleidet mit einer kurzen orangenen Hose
   - Oberkörperfrei
   - Einer der beiden war mit einem dunklen Fahrrad unterwegs

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Die 24-Jährige besitzt die deutsche und russische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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