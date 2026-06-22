Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Sonntag (21.06.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei unbekannten Tätern und einer 24-jährigen Frau am Lechufer in der Leipziger Straße.

Gegen 01.00 Uhr saß die 24-Jährige im dortigen Grünstreifen, als die beiden unbekannten Männer auf Fahrrädern den Weg passierten. Im vorbeifahren beleidigten die beiden Männer die 24-Jährige. Im Anschluss kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit. Im weiteren Verlauf kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen der 24-Jährigen und einem der beiden Männer. Die 24-Jährige stürzte dabei zu Boden. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Die Unbekannten flüchteten. Einer der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- Ca. 175 - 180 cm groß - Ca. 25-30 Jahre alt - Normale bis muskulöse Statur - Osteuropäisches Aussehen - Hellbraune Hautfarbe - Mittelange Kopfbehaarung - Deutsch mit leichtem Akzent - Bekleidet mit einer kurzen orangenen Hose - Oberkörperfrei - Einer der beiden war mit einem dunklen Fahrrad unterwegs

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Die 24-Jährige besitzt die deutsche und russische Staatsangehörigkeit.

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