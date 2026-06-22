Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach tödlichem Badeunfall
Augsburg (ots)
Kissing - Am Sonntag (21.06.2026) ereignete sich ein Badeunfall am Weitmannsee, bei dem ein 20-Jähriger tödlich verunglückt ist.
Gegen 17.00 Uhr begab sich der 20-jährige Schwimmanfänger zunächst in Begleitung eines Freundes ins Wasser. Nach dem gemeinsamen Verlassen begab sich der 20-Jährige offenbar nochmals allein ins Wasser und ertrank. Trotz sofortiger Suchmaßnahmen konnte der 20-Jährige letztlich erst durch den Einsatz der DLRG geborgen werden. Der 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er schließlich verstarb.
Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen übernommen. Der 20-Jährige besitzt die beninische Staatsangehörigkeit.
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