Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (21.06.2026) kam es in einer Arbeiterunterkunft in der Auenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt fünf Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde gegen 01.15 Uhr ein 29-jähriger Mann mit einem Messer schwer verletzt.

Der 29-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach aktuellem Kenntnisstand bestand keine akute Lebensgefahr.

Ein weiterer Beteiligter, ein 40-jähriger Mann, wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Drei weitere, mutmaßlich an der Auseinandersetzung beteiligte Personen konnten unmittelbar nach dem Vorfall nicht mehr angetroffen werden und sind derzeit flüchtig. Der genaue Tathergang ist aktuell ebenfalls Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Alle Personen besitzen die georgische Staatsangehörigkeit.

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