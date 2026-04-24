Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Regionale Verkehrsdienste kontrollieren "Schrottsammler" + Kreisel beschädigt - Polizei bittet um Mithilfe

Giessen (ots)

Erda / Dautphetal: Regionale Verkehrsdienste kontrollieren "Schrottsammler" Gemeinsam mit Mitarbeitern des Regierungspräsidiums Gießen führten die Beamten der Regionalen Verkehrsdienste Lahn-Dill und Marburg-Biedenkopf am Mittwoch (22.04.2026) in beiden Landkreisen mobile Kontrollen mit dem Schwerpunkt auf sogenannte "Schrottsammler" durch. In Dautphetal stellten die Ordnungshüter dabei zum Beispiel einen 15-t-Lkw fest, der gewerblich Abfall transportierte. Die genauere Überprüfung ergab jedoch, dass keine Erlaubnis nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz vorlag. Durch Mitarbeiter des Regierungspräsidiums wurde daher eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt. In Erda fiel einer Streife ein Sprinter auf, der von einem Tankstellengelände fuhr. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Fahrzeugführer aus dem Lahn-Dill-Kreis nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bereits im Jahre 2004 wurde ihm diese gerichtlich entzogen. Außerdem ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln, weshalb der Sprinter-Fahrer die Beamten zur Dienststelle begleiten musste. Dort führte ein Arzt eine Blutentnahme durch. Ein entsprechendes Strafverfahren leiteten die Polizisten ein. Beifahrerin im Sprinter war die Fahrzeughalterin. Gegen diese leiteten die Ordnungshüter ein Verfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Beladen war der Sprinter mit Gegenständen aus einer Haushaltsauflösung. Auch hier fehlte die erforderliche Genehmigung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Diese Ordnungswidrigkeit wird ebenfalls durch das Regierungspräsidium verfolgt. (TS)

B253-Frohnhausen: Kreisel beschädigt - Polizei bittet um Mithilfe

Nachdem es gestern Morgen (23. April) zwischen 6.20 Uhr und 6.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Bundesstraße 253 beim Kreisel nahe Frohnhausen kam, sucht die Dillenburger Polizei nach Zeugen. Aufgrund der Unfallspuren gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass ein Sattelzug im Kreisverkehr gegen die inneren Fahrbahnbegrenzungen fuhr. Die Baken wurden verschoben sowie wurde ein Teilstück herausgerissen. Dieses fanden Polizisten im Rahmen der Unfallaufnahme auf dem Seitenstreifen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte die unbekannte Person ihre Fahrt fort. Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf den Sattelzug geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer (02771) 9070 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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