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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Augsburg - Bereits am Sonntag (14.06.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Aufsitzrasenmäher samt Anhänger und fuhren damit im Gögginger Wäldchen umher.

Gegen 20.15 Uhr wurde der Polizei ein brennender Aufsitzrasenmäher im Gögginger Wäldchen mitgeteilt. Dieser wurde offenbar durch die unbekannten Täter gegen einen Baum gefahren und brannte anschließend auf Grund der Kollision aus. Die Feuerwehr konnte den Brand ohne weiteren Schaden an der Flora löschen.

Im Vorfeld beobachtete ein Passant mehrere Jugendliche, welche mit dem Aufsitzrasenmäher durch das Waldstück fuhren.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts des Diebstahls. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag. In diesen Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Augsburg Süd um Mithilfe. Gesucht wird der Eigentümer des Aufsitzrasenmähers und des dazugehörigen Anhängers. Der Eigentümer und Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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