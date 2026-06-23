Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall mit verletzter Person

Augsburg (ots)

B17 FR Norden - Am 21.06.2026 (Sonntag) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B17, Fahrtrichtung Norden, zwischen den Anschlussstellen Oberottmarshausen und Königsbrunn Süd.

Gegen 17:30 Uhr befuhr eine 41-jährige Autofahrerin die B17 und verlor hierbei aufgrund herrschenden Platzregens und Aquaplanings die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto drehte sich um die eigene Achse prallte in der Folge gegen einen Baum und Buschwerk und kam anschließend in einem Grünstreifen zum Stehen.

Die 41-jährige Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass die Reifen des Autos nicht die Mindestprofiltiefe aufwiesen.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro.

Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach der Straßenverkehrsordnung.

Die Autofahrerin hat die deutsche Staatsbürgerschaft.

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