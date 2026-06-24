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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (23.06.2026) kam es zu einer Unfallflucht in der Straße Drittes Quergäßchen. Gegen 07.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Fahrzeug und entfernten sich im Nachgang unerkannt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000EUR. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 zu melden.

Göggingen - Im Zeitraum von Montag (22.06.2026), 20.00 Uhr bis Dienstag (23.06.2026), 17.30 Uhr kam es zu einer Unfallflucht auf einem Parkplatz in der Hessingstraße. Hier beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Fahrzeug und entfernten sich im Nachgang unerkannt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.500EUR. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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