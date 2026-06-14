Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsgefährdung und Beleidigung auf der B 44 in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 13. Juni 2026, gegen 19:40 Uhr kam es zum Nachteil eines 51-jährigen Mann zu einer Verkehrsgefährdung auf der B 44 in Ludwigshafen am Rhein. Dabei überholte ein 58-jähriger Mann den Geschädigten von rechts und bremste ihn - nach derzeitigem Ermittlungsstand - absichtlich bis zum Stillstand aus. Der Geschädigte konnte durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß gerade noch verhindern. Im weiteren Verlauf wurde der Geschädigte vom Beschuldigten beleidigt. Zudem kam es durch ein ungesichertes Fahrzeug zu einem Verkehrsunfall.

Der Führerschein des Beschuldigten wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde deshalb bis zur Entscheidung untersagt.

Zeugen, die Angaben zu der Tat oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 telefonisch unter 0621 963-24150 oder per Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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