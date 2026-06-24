Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen an Autos

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (23.06.2026) beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein geparktes Auto in der Schaezlerstraße. Gegen 12.30 Uhr warf ein unbekannter Täter einen Roller gegen einen geparkten blauen Golf und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Stadtbergen - Am Dienstag (23.06.2026) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein geparktes Auto in der Wankelstraße. Im Zeitraum zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr zerkratzten ein oder mehrere unbekannte Täter einen grauen Hyundai an der linken Fahrzeugseite. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell