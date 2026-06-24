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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Dienstag (23.06.2026) leistete eine 47-Jähriger Widerstand und griff Polizeibeamte in der Butzstraße an. Gegen 09.00 Uhr sollte gegen die 47-jährige Frau ein Haftbefehl vollzogen werden. Die 47-Jährige zeige ein aggressives Verhalten und wehrte sich gegen die Verhaftung. Beim Anlegen der Handfesseln biss sie einen Beamten in den Unterarm. Der Beamter wurde leicht verletzt. Die 47-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Die 47-Jährige besitzt die türkische Staatsbürgerschaft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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