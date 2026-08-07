Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn/Bad Friedrichshall: Nachtrag zu tödlichem Verkehrsunfall in Jagstfeld

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn/Bad Friedrichshall: Nachtrag zu tödlichem Verkehrsunfall in Jagstfeld

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Dienstag, 28. Juli, in Bad Friedrichshall-Jagstfeld (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6323159) dauern die Ermittlungen zum genauen Hergang an. Zur Klärung wurde ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen. Nach den bisherigen Feststellungen der unfallaufnehmenden Polizeibeamten und der vorläufigen Einschätzung des Sachverständigen soll die 59-jährige Autofahrerin mit weniger als den erlaubten 30 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen sein. Zudem soll sie nach dem derzeitigen Ermittlungsstand unmittelbar eine Bremsung eingeleitet haben, was jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte, da das Kind unmittelbar von links auf die Fahrbahn gerannt sein soll. Das Fahrzeug kam nach wenigen Metern zum Stillstand. Zum Unfallzeitpunkt soll sich nach derzeitigem Ermittlungsstand die Mutter des Kindes auf der linken, der Vater auf der rechten Seite der Fahrbahn aufgehalten haben.

Ob und unter welchen Umständen der Unfall für die Autofahrerin vermeidbar gewesen wäre, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine konkreten Anhaltspunkte dafür vor, dass sie den Zusammenstoß hätte verhindern können. Unmittelbar nach dem Unfall soll es durch Angehörige des Jungen zu körperlichen Angriffen auf die Autofahrerin sowie zu Beschädigungen an ihrem Fahrzeug gekommen sein. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Die Polizei ermittelt deshalb gegen mehrere Angehörige wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Sachbeschädigung. Die Ermittlungen des Verkehrsunfallaufnahmedienstes der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg und des Polizeipostens Bad Friedrichshall dauern an.

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