Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wasenweiler: Diebstahl aus Pkw - Zeugen und Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Einem Zeugen waren am Donnerstagmorgen, 06.08.2026, kurz vor 6:00 Uhr zwei verdächtige Männer in der Neumattenstraße in Wasenweiler aufgefallen. Die beiden Unbekannten waren augenscheinlich auf der Suche nach unverschlossenen Fahrzeugen.

Als sich die beiden Männer auch am Wagen des Zeugen zu schaffen gemacht hätten, anschließend weitergezogen seien und eine Bahn Richtung Breisach bestiegen hätten, habe dieser die Verfolgung aufgenommen und die Polizei verständigt.

Am Bahnhof in Breisach nahm eine Streifenbesatzung einen mutmaßlichen Tatverdächtigen vorläufig fest. Im mitgeführten Rucksack des 18 Jahre alten Heranwachsenden konnte Bar- und Münzgeld aufgefunden werden, welches möglicherweise aus betroffenen Fahrzeugen stammte.

Das Polizeirevier Breisach (Tel.: 07667 9117-0) hat gegen den 18-Jährigen nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet und sucht nach Zeugen, welche möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen in Wasenweiler gemacht haben. Auch sucht die Polizei nach weiteren Geschädigten, aus dessen Fahrzeugen möglicherweise ebenfalls Geld oder Wertgegenstände entwendet wurden.

So schützen Sie sich vor Diebstahl aus Fahrzeugen:

- Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen.

- Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

- Lassen Sie weder Geld, Wertgegenstände noch Taschen oder Rucksäcke sichtbar im Fahrzeug liegen.

ak

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