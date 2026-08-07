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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: K4977/ Gemarkung Bötzingen: Motorradfahrer verunfallt alleinbeteiligt und verletzt sich schwer

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 06.08.2026, kurz vor 21:00 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 4977 zwischen Eichstetten und Bötzingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Der 31 Jahre alter Fahrer des Motorrades habe die Kreisstraße in Richtung Bötzingen befahren. Dabei soll er, vermutlich aufgrund Unachtsamkeit, in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn geraten und in der Folge gestürzt sein. Der Mann zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in eine nahegelegene Klinik transportiert werden. Lebensgefahr bestand nicht.

Am Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Das Polizeirevier Breisach hat den Unfall aufgenommen und soll nun ermitteln, wie es zu dem Verkehrsunfall kommen konnte.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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