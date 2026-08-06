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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Balkonbrand

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.08.2026 gegen 16:15 Uhr wurde ein Balkonbrand in der Austraße in Lörrach gemeldet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es im Bereich eines Blumenkastens am Balkongeländer zu einem Brand. Durch die Hitze soll das Plastik des Blumenkastens geschmolzen sein und auf die Markise des darunter befindlichen Balkons getropft haben, wodurch diese Feuer fing. Die Freiwillige Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäude verhindern. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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