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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auto angefahren und geflüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Zeit von Dienstag, 28.07.2026 bis Dienstag, 04.08.2026, wurde ein in der Körnerstraße geparkt Mercedes von einem bislang unbekannten Auto angefahren. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Mercedes beschädigt. Der entstanden Sachschaden soll 3.000 Euro betragen. Das Polizeirevier Lörrach sucht Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 176 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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