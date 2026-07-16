Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260716 - 0912 Frankfurt - Schwanheim: Auseinandersetzung auf Spielplatz

Frankfurt (ots)

(ma) Am Mittwochabend (15. Juli 2026) gerieten auf einem Spielplatz im Bereich der Straßburger Straße zunächst zwei Männer in Streit. Später soll einer von ihnen der Tochter des anderen ein Mobiltelefon geraubt haben.

Nach aktuellem Kenntnisstand geriet ein 29-Jähriger, welcher sich gemeinsam mit seiner 9-jährigen Tochter gegen 20:10 Uhr auf dem Spielplatz aufhielt, mit einem 37-jährigen Mann in Streit.

Die verbale Auseinandersetzung soll sich dann in eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt haben. Die 9-Jährige habe dabei das Geschehen mit dem Handy ihres Vaters gefilmt. Als der 37-Jährige dies bemerkte, soll dieser die 9-Jährige gepackt, ihr einen Kuss auf die Wange gegeben und das Mobiltelefon geraubt haben. Anschließend soll der Mann geflüchtet sein. Eine Streife nahm ihn noch in der Nähe des Spielplatzes fest.

Das Telefon konnte weder bei dem Tatverdächtigen noch im Nahbereich aufgefunden werden. Eine durchgeführte Wohnungsdurchsuchung der nahegelegenen Wohnung führte ebenfalls nicht zum Auffinden des Raubguts.

Die Polizei fertigte Anzeigen wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung, der sexuellen Belästigung des Kindes und des Raubes des Mobiltelefons. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

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