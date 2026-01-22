PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mit 111 km/h in 70er Zone

Cochem/ Alflen, B 259 (ots)

Die Polizeiinspektion Cochem führt mit Hilfe der Verkehrsdirektion Koblenz regelmäßig Geschwindigkeitsmessungen an aktuellen und ehemaligen Unfallhäufungsstellen, sowie an Unfallörtlichkeiten mit schwerwiegenden Folgen oder höherer potenzieller Gefahr durch. Zuletzt wurde am Mittwoch, 21.01.2026, zwischen 07:00 Uhr und 12:00 Uhr, auf der Bundesstraße 259 in der Gemarkung Alflen, in Höhe der Einmündung zur Kreisstraße 6 gemessen. Dort besteht in Fahrtrichtung Cochem eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h. In dem angegebenen Zeitraum verstießen 53 Fahrzeugführende gegen die zulässige Höchsgeschwindigkeit. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 111 km/h. Dem Fahrzeugführer droht nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren und ein Bußgeld von 200,-EUR sowie ein Punkt in Flensburg. Im Jahr 2022 kamen mehr als die Hälfte der Verkehrstoten in der EU auf Landstraßen ums Leben. Die Polizeiinspektion Cochem appelliert noch einmal zu einer angepassten, vorausschauenden Fahrweise und zur Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem
R. Hausmann, EPHK

Telefon: 02671- 9840

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

