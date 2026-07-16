Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260716 - 0909 Frankfurt-Unterliederbach: Unbekannter raubt Seniorin Goldkette - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nachmittag (15. Juli 2026) raubte ein Unbekannter einer 82-jährigen Frau ihre Goldkette in Unterliederbach. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen half der Unbekannte der Seniorin gegen 13:40 Uhr zunächst dabei, ihren Einkaufstrolley an der Bushaltestelle Hostatostraße in den Bus der Linie M55 zu tragen. Anschließend stiegen beide am Busbahnhof Höchst aus. Gegen 13:50 Uhr soll der Mann an der 82-Jährigen vorbeigegangen sein, sich gebückt und seine Schuhe gebunden haben. Als sich die Geschädigte auf seiner Höhe befand, soll er unvermittelt nach ihrer Goldkette gegriffen, diese vom Hals gerissen und anschließend in Richtung Busbahnhof Höchst geflüchtet sein. Die 82-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 170 cm groß, circa 30 Jahre alt, kurze braune Haare, normale Figur, trug ein weißes T-Shirt, eine beige kurze Hose, eine schwarze Bauchtasche und braune Badeschlappen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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