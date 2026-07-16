Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260716 - 0906 Frankfurt - Stadtgebiet: Mehrere Versammlungen am 18.07.2026 im Stadtgebiet

Frankfurt (ots)

(ha) Am kommenden Samstag (18. Juli 2026) finden im Frankfurter Stadtgebiet mehrere angemeldete Versammlungen und Veranstaltungen statt. Hierdurch kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Zwischen 11:00 Uhr und 16:30 Uhr findet der Aufzug des Christopher Street Days mit mehr als 10.000 erwarteten Teilnehmenden, mehreren Festwagen und zahlreichen Besucherinnen und Besuchern statt. Der Start erfolgt auf dem Römerberg. Die Route führt durch die Innenstadt und endet planmäßig am südlichen Mainufer.

Darüber hinaus sind weitere Versammlungen und Aufzüge im Innenstadtbereich angezeigt. Zwischen 14:00 Uhr und 21:30 Uhr finden mehrere Aufzüge mit Bezug zum Nahostkonflikt statt. Diese starten am Opernplatz, führen durch die Innenstadt und enden wieder dort.

Aufgrund der Veranstaltungen kann es im Tagesverlauf zu kurzfristigen Straßensperrungen sowie Einschränkungen und Fahrplanabweichungen im oberirdischen ÖPNV kommen.

Die Frankfurter Polizei empfiehlt, die Innenstadt möglichst weiträumig zu umfahren oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Informieren Sie sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage.

Für Medienschaffende richtet die Frankfurter Polizei am Einsatztag eine Medienbetreuung ein. Informationen zum Standort des mobilen Presseteams und zum Einsatzverlauf werden über die bekannten Social-Media-Kanäle der Polizei Frankfurt veröffentlicht.

Zusätzlich wird für die Dauer des Einsatzes eine Pressehotline unter der Rufnummer 069 / 755 - 82555 geschaltet.

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