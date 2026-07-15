Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260715- 0904 Frankfurt - Innenstadt: Führerschein im Lotto gewonnen? - Fragwürdiges Verkehrsverhalten eines Autofahrers

Frankfurt (ots)

(ma) So oder so ähnlich dürften die Gedankengänge einer Polizeistreife gewesen sein, die in der Nacht von Dienstag (14. Juli 2026) auf Mittwoch (15. Juli 2026) in der Innenstadt einen Fahrzeugführer kontrollierte.

Doch eins nach dem anderen. Die Streifenwagenbesatzung befand sich gegen 00:25 Uhr in der Innenstadt, als im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise Verdacht erregte.

Dieses habe anlasslos immer wieder stark beschleunigt und schließlich den Fahrstreifen knapp vor den Streifenwagen gewechselt, um wiederum stark zu beschleunigen.

Die Streife entschloss sich daraufhin, den Fahrzeugführer auf dessen Fahrtüchtigkeit zu überprüfen. Dieser habe jedoch Gas gegeben und in einem Bereich mit erlaubten 40 km/h die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten. Der Streife gelang es schließlich, das Fahrzeug im Bereich Schöne Aussicht zu stoppen und den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen.

Hierbei stellte sich heraus, dass der 30-Jährige, der ein Fahrzeug eines Fahrdienstanbieters führte, nicht im Besitz des erforderlichen Personenbeförderungsscheins war. Zudem fiel den Beamten Alkoholgeruch auf, sodass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser wie auch ein durchgeführter Drogenschnelltest fielen positiv aus.

Der 30-jährige Fahrer zeigte sich im weiteren Verlauf der Maßnahmen zunehmend aggressiv und bedrohte zudem das Streifenteam.

Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Trunkenheit im Straßenverkehr, der gewerblichen Personenbeförderung ohne Personenbeförderungsschein und der Bedrohung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell