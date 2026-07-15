Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260715 - 0903 Frankfurt - Preungesheim: 15-Jähriger vermisst

Frankfurt (ots)

(ha) Seit gestern, 14.Juli.2026 gegen 21:30 Uhr wird der 15-jährige Noel K. aus Frankfurt Preungesheim vermisst. Letztmalig wurde er gestern an der elterlichen Wohnung in der Wegscheidestraße in Frankfurt Preungesheim gesehen. Von dort entfernte er sich in unbekannte Richtung. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Noel K. in einer hilflosen Lage befindet. Aufgrund einer Erkrankung könnte er orientierungslos und kontaktscheu sein. Er sollte nicht von Fremden angesprochen werden.

Noel K. kann wie folgt beschrieben werden: 15 Jahre alt, 170 cm groß, mittelbraune über schulterlange Haare. Er soll mit einer blue Jeans, graues T-Shirt und schwarzen Schuhen bekleidet sein. Eventuell führt er einen Rucksack mit sich.

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

Ein Bild des Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden:

https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/15-jaehriger-aus-frankfurt-preungesheim-vermisst

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell