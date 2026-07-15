Polizeipräsidium Frankfurt am Main

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Frankfurt: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

(ha) Wo ist Anastasia N.? Das fragt die Kriminalpolizei aus Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 17-Jährigen.

Anastasia wurde zuletzt am Samstag (11. Juli) gegen 14 Uhr im Bereich der Straße "Friedrichsring" gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts. Die Gesuchte könnte sich auch im Stadtgebiet von Frankfurt aufhalten.

Die Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat lange schwarze Haare und ist vermutlich dunkel gekleidet. Besonders auffällig sind ihre Tattoos, bei denen es sich unter anderem um eine Hundepfote an der linken Hand und ein Gesicht mit einer Maske am linken Unterarm handeln soll.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Kripo aus Offenbach (069 8098-1234) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Der nachfolgende Link führt zu der Ursprungsmeldung, hier ist ein Bild der Vermissten zu sehen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6314752

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