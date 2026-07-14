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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250714 - 0900 Frankfurt - Sachsenhausen: Verdacht des schweren Raubes

Frankfurt (ots)

(bo) Die Kriminalpolizei ermittelt, da ein 42-Jähriger im Verdacht steht, gestern Nacht (14. Juli 2026) in Sachsenhausen ein Mobiltelefon geraubt zu haben.

Nach aktuellen Erkenntnissen befanden sich die beiden 42- und 37-jährigen Geschädigten gegen 00:30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Bahnhof Louisa" in Sachsenhausen. Der 42-jährige Tatverdächtige sei dort auf die beiden zugekommen und habe dabei eine Holzlatte in der Hand gehalten.

Mit dieser sei er auf den 37-jährigen Geschädigten losgegangen und habe unvermittelt in Richtung seines Kopfes geschlagen. Als der 37-Jährige zu Boden ging, habe der Tatverdächtige den 42-jährigen Geschädigten ebenfalls mit der Holzlatte angegriffen, indem er diesem gegen den Oberarm schlug. Als auch dieser zu Boden gegangen sei, habe der Tatverdächtige in die Hosentasche des 42-jährigen Geschädigten gegriffen und dabei dessen Mobiltelefon entwendet. Im Anschluss sei der Tatverdächtige in Richtung des Parks "Louisa" geflüchtet.

Der 37-jährige Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Der 42-jährige Geschädigte wurde zur weiteren Abklärung seiner Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der Tatverdächtige identifiziert werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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