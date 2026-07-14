Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260714 - 0899 Frankfurt - Sachsenhausen: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (13. Juli 2026) leistete ein 45-jähriger Mann in Sachsenhausen Widerstand und griff Polizisten an.

Passanten meldeten eine Person, die lediglich mit einem Bettlaken bekleidet durch Sachsenhausen laufe.

Die eingesetzte Streife konnte gegen 19:15 Uhr die beschriebene Person im Bereich der U-Bahn-Station Schweizer Platz antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Nach aktuellen Erkenntnissen soll der 45-jährige Mann die Beamten bereits bei der Ansprache lautstark angeschrien und sich aggressiv angenähert haben. Den Weisungen der Polizisten kam der 45-Jährige nicht nach, weshalb er fixiert werden sollte. Als die Polizisten an ihn herantraten, ließ er sich auf den Boden fallen, sperrte sich und leistete Widerstand. Während der Widerstandshandlungen versuchte er, nach der Hand eines Beamten zu schlagen, was ihm nicht gelang.

Durch Unterstützung einer weiteren Streife gelang es schließlich, den Tatverdächtigen zu fixieren. Aufgrund des Einflusses von Betäubungsmitteln wurde der 45-Jährige schließlich nach Anordnung eines Richters zwecks Ausnüchterung in das Zentrale Polizeigewahrsam im Polizeipräsidium Frankfurt verbracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstands und tätlichen Angriffs eingeleitet.

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