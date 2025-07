POL-HM: Süße Überraschung - Große Mengen an Schokolade bei Polizeikontrolle entdeckt

Bad Münder (ots) - Zwischen Dienstag (29.07.2025) gegen 20:00 Uhr und Mittwoch (30.07.2025) gegen 08:45 Uhr kam es in dem Bekleidungsgeschäft "Takko" Am Rohmel-Center in Bad Münder zu einem Einbruch. Mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich über das Dach des Gebäudes gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten. Die Täter gelangten in das Geschäft und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Dabei ...

mehr