Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260713 - 0896 Frankfurt - Zeilsheim: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0842

Frankfurt (ots)

(di) Der seit dem 1. Juli 2026 aus Zeilsheim vermisste 95-jährige Herr S. konnte angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

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