PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260714 - 0897 Frankfurt- Sachsenhausen: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(ma) Seit Montag (13.Juli 2026), gegen 18:00 Uhr, wird der 65-jährige Herr Antonio A. aus Frankfurt/ Sachsenhausen vermisst. Letztmalig wurde er gestern an der Pflegeeinrichtung Bürgermeister Gräf Haus im Hühnerweg in Frankfurt Sachsenhausen gesehen. Von dort entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Antonio A. in einer hilflosen Lage befindet. Aufgrund einer Erkrankung ist er orientierungslos.

Antonio A. kann wie folgt beschrieben werden:

65 Jahre alt, 179 cm groß, 78 KG, kurze weiße Haare, normalerweise Brillenträger. Er soll mit einem weißen Unterhemd, einer schwarzen Hose und weißen Schuhen bekleidet sein.

Ein Bild ist dem nachfolgenden Link zu entnehmen: https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/65-jaehriger-aus-frankfurt-sachsenhausen-vermisst

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 13:40

    POL-F: 260713 - 0895 Frankfurt / Wiesbaden: Verkehrsunfall mit gestohlenem Auto

    Frankfurt (ots) - (la) In der Nacht von Sonntag auf Montag (12. auf 13. Juli 2026) ereignete sich auf der B43 ein Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Auto. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass Auto und Kennzeichen zuvor in Wiesbaden gestohlen worden waren. Gegen 00:45 Uhr befuhr ein 57 Jahre alter Mann mit einem Linienbus die B43 vom Flughafen ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 13:40

    POL-F: 260713 - 0894 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme nach verfassungsfeindlichen Ausrufen

    Frankfurt (ots) - (ha) Polizisten nahmen gestern (12. Juli 2026) einen 22-Jährigen fest, der zuvor Glasflaschen in Richtung von zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter warf und dabei verfassungsfeindliche Aussagen tätigte. Der Vorfall trug sich gegen 10:25 Uhr an der Hauptwache zu. Als Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes den späteren Beschuldigten aufforderten, den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren