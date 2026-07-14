Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260714 - 0897 Frankfurt- Sachsenhausen: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(ma) Seit Montag (13.Juli 2026), gegen 18:00 Uhr, wird der 65-jährige Herr Antonio A. aus Frankfurt/ Sachsenhausen vermisst. Letztmalig wurde er gestern an der Pflegeeinrichtung Bürgermeister Gräf Haus im Hühnerweg in Frankfurt Sachsenhausen gesehen. Von dort entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Antonio A. in einer hilflosen Lage befindet. Aufgrund einer Erkrankung ist er orientierungslos.

Antonio A. kann wie folgt beschrieben werden:

65 Jahre alt, 179 cm groß, 78 KG, kurze weiße Haare, normalerweise Brillenträger. Er soll mit einem weißen Unterhemd, einer schwarzen Hose und weißen Schuhen bekleidet sein.

Ein Bild ist dem nachfolgenden Link zu entnehmen: https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/65-jaehriger-aus-frankfurt-sachsenhausen-vermisst

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

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