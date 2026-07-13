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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260713 - 0895 Frankfurt
Wiesbaden: Verkehrsunfall mit gestohlenem Auto

Frankfurt (ots)

(la) In der Nacht von Sonntag auf Montag (12. auf 13. Juli 2026) ereignete sich auf der B43 ein Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Auto. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass Auto und Kennzeichen zuvor in Wiesbaden gestohlen worden waren.

Gegen 00:45 Uhr befuhr ein 57 Jahre alter Mann mit einem Linienbus die B43 vom Flughafen kommend in Richtung Frankfurt. Kurz vor dem Südkreisel habe er bemerkt, dass das Heck seines Gelenkbusses plötzlich ins Schlingern geriet. Der Fahrer habe den Bus umgehend angehalten und bei der Nachschau einen frischen Unfallschaden am Heck entdeckt. Einige Meter hinter dem Bus habe er zudem ein Auto stehen sehen, das ebenfalls einen frischen Unfallschaden sowie ausgelöste Airbags aufwies. In dem Fahrzeug befanden sich jedoch keine Personen mehr.

Die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten stellten nun fest, dass die am Auto angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug passten, und nahmen dieses nun genauer unter die Lupe.

Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in der Zeit vom 7. bis zum 8. Juli 2026 in der Boelckestraße in Wiesbaden entwendet worden war. Auch die Kennzeichen waren im gleichen Zeitraum, ebenfalls in Wiesbaden, jedoch in der Brunhildenstraße entwendet worden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und zu dem gestohlenen Auto aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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