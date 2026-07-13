Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260713 - 0893 Frankfurt - Nordend: Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nachmittag (12. Juli 2026) versuchten Unbekannte in eine Wohnung im Nordend einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen habe es gegen 15:50 Uhr an der Wohnungstür des 66-jährigen Wohnungsinhabers in der Rotlintstraße geklingelt. Kurz darauf habe er kratzende Geräusche an der Tür vernommen. Als er sich dann der Tür näherte, sei diese aufgesprungen, jedoch von ihm unvermittelt wieder geschlossen worden. Er habe dann aus seinem Fenster heraus vier weibliche Personen mit kräftiger Statur weglaufen sehen.

Eine Nahbereichsfahndung durch die Polizei verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 52199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Einbruchsversuche finden häufig tagsüber statt. Damit Sie ihr Zuhause schützen können, bietet die polizeiliche Beratungsstelle das ganze Jahr über kostenlose Beratungen an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich hier individuell zum Thema Einbruchschutz beraten lassen.

Kontaktmöglichkeiten:

Polizeiliche Beratungsstelle

Zeil 33, 60313 Frankfurt am Main Tel: 069 / 755 - 55555 E-Mail: beratungsstelle.ppffm@polizei.hessen.de

Öffnungszeiten:

Montag / Mittwoch / Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr Donnerstag: 16:00 bis 19:00 Uhr

Außerhalb der Öffnungszeiten führen die Beamtinnen und Beamten nach Terminvereinbarung auch Beratungen bei Ihnen zuhause durch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell