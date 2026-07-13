Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260713 - 0890 Frankfurt- Stadtgebiet: Erfolgreiche Kontrollmaßnahmen von Personenbeförderungsbetrieben

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Freitag auf Samstag (10. auf 11. Juli 2026) führte die Frankfurter Polizei gemeinsam mit dem Hessischen Polizeipräsidium Einsatz, dem Zoll, der Fahrerlaubnisbehörde sowie der Steuerfahndung mobile Kontrollen im Stadtgebiet durch. Der Schwerpunkt lag hierbei auf Fahrzeugen von Personenbeförderungsunternehmen.

Insgesamt wurden in der Zeit über 20 Fahrzeuge und rund 40 Personen kontrolliert.

Als besonders erwähnenswert war die Kontrolle eines Taxis, dessen Fahrer lediglich beauftragt worden sei, ein Paket zu transportieren.

Ein hinzugerufener Rauschgiftspürhund zeigte großes Interesse an dem Inhalt des Pakets, sodass eine Öffnung und Überprüfung erfolgten. Die Einsatzkräfte fanden über 5 Kilo Cannabis darin und stellten dieses sicher. Weitere Ermittlungen zum vermutlichen Sender des Pakets führten zur Anordnung mehrerer Wohnungsdurchsuchungen in Frankfurt und Umgebung. Eine Person wurde festgenommen.

Eine weitere Kontrolle zeigte sich ähnlich erfolgreich. So überprüfte eine Streife der Bereitschaftspolizei ein Fahrzeug im Bereich der Hanauer Landstraße. Die Streife fand im Rahmen der Durchsuchung des Fahrgastes über 3,5 Kilogramm Kokain auf und stellte dieses sicher. Der Mann verfügt nicht über einen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik und wurde für die weiteren Maßnahmen ins Polizeigewahrsam verbracht.

Bei einer weiteren Fahrzeugkontrolle ergab die Überprüfung eines weiblichen Fahrgasts, dass diese mittels Untersuchungshaftbefehl gesucht wird. Auch sie wurde festgenommen und für die weiteren Maßnahmen eingeliefert.

Darüber hinaus wurden durch die Fahrerlaubnisbehörde und das Finanzamt mehrere Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet.

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