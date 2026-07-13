Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260713 - 0889 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Tatverdächtiger nach versuchtem Raub festgenommen - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Bereits am Freitagmorgen (10. Juli 2026) kam es gegen 08:50 Uhr an der Ecke Taunusstraße/ Elbestraße zu einem versuchten Raub eines Goldrings zum Nachteil eines 20-jährigen Touristen.

Der später festgenommene 24-jährige Tatverdächtige versuchte gewaltsam, den Ring vom Finger des 20-Jährigen zu reißen. Da er diesen nicht erlangen konnte und Passanten dem Geschädigten zur Hilfe eilten, flüchtete er.

Der später über die polizeiliche Videoschutzanlage identifizierte 24-Jährige konnte am Mittag desselben Tages von Beamten des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz, die im Bahnhofsviertel im Rahmen von Präsenzmaßnahmen eingesetzt waren, festgenommen werden.

Er wurde am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main die Untersuchungshaft anordnete.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Passanten, die in das Geschehen eingeschritten sind.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 170 cm groß , lockige Haare, Bart, auffälliges gelbes Oberteil mit langen Ärmeln, kurze blaue Hose, schwarze Turnschuhe

Zudem soll eine zweite Person in das Geschehen involviert gewesen sein, welche wie folgt beschrieben wird:

- ca. 175 cm groß, weißes Deutschland-Trikot, lange khaki-farbene Hose, weiße Turnschuhe

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069/ 755 - 51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

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