PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260712- 0886 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Gefährliche Körperverletzung mittels Messers

Frankfurt (ots)

(ma) Am Samstagabend (11. Juli 2026) kam es in der Moselstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei identifizierte einen Tatverdächtigen und nahm ihn fest.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der Rettungsleitstelle gegen 21:55 Uhr eine Person mit Stichverletzungen gemeldet. Die umgehend alarmierte Streife traf auf einen 48- Jährigen, welcher augenscheinlich zwei Stichverletzungen im Bereich des Gesäßes und des Oberschenkels aufwies. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Mit Hilfe der dortigen Videoüberwachung konnte eine zuvor erfolgte körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 48- Jährigen und einer männlichen Person nachvollzogen werden. Der Tatverdächtige konnte mit Hilfe des Video-Operation-Centers identifiziert werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 12.07.2026 – 11:03

    POL-F: 260712- 0885 Frankfurt- Griesheim Vollbrand einer Gartenhütte

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Samstagabend (11. Juli 2026) geriet eine Gartenhütte im Bereich der Mainzer Landstraße in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer und fand eine leblose Person auf. Nach aktuellen Ermittlungsstand geriet gegen 21:50 Uhr eine Gartenhütte eines Kleingartenvereins in Vollbrand. Im Rahmen der Löscharbeiten fanden die Retter eine Person, ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 11:02

    POL-F: 260712- 0884 Frankfurt- Bundesautobahn 3 Schwerer Verkehrsunfall mit Vollsperrung

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Samstagnachmittag (11. Juli 2026) kam es auf der BAB 3 zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Bahn musste voll gesperrt werden. Nach aktuellen Kenntnissen fuhr ein 46- jähriger Autofahrer gegen 16:10 Uhr auf der BAB 3 in Richtung Köln. Zwischen der Anschlussstelle Kelsterbach und dem Autobahndreieck Mönchhof wechselte er vom dritten auf den ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 10:58

    POL-F: 260712- 0883 Frankfurt- Bundesautobahn 3 Schwerer Verkehrsunfall mit Vollsperrung

    Frankfurt (ots) - (ma) In der Nacht von Samstag (11. Juli 2026) auf Sonntag (12. Juli 2026) ereignete sich auf der BAB 3 ein schwerer Verkehrsunfall. Die Bahn musste voll gesperrt werden. Nach aktuellen Kenntnissen befuhr die 25- jährige Fahrzeugführerin mit ihrem 33- jährigen Begleiter gegen 02:05 Uhr die BAB 3 auf der rechten der drei Spuren in Richtung Würzburg. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren