Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260712- 0886 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Gefährliche Körperverletzung mittels Messers

Frankfurt (ots)

(ma) Am Samstagabend (11. Juli 2026) kam es in der Moselstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei identifizierte einen Tatverdächtigen und nahm ihn fest.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der Rettungsleitstelle gegen 21:55 Uhr eine Person mit Stichverletzungen gemeldet. Die umgehend alarmierte Streife traf auf einen 48- Jährigen, welcher augenscheinlich zwei Stichverletzungen im Bereich des Gesäßes und des Oberschenkels aufwies. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Mit Hilfe der dortigen Videoüberwachung konnte eine zuvor erfolgte körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 48- Jährigen und einer männlichen Person nachvollzogen werden. Der Tatverdächtige konnte mit Hilfe des Video-Operation-Centers identifiziert werden.

Die Ermittlungen dauern an.

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