Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260712- 0884 Frankfurt- Bundesautobahn 3 Schwerer Verkehrsunfall mit Vollsperrung
Frankfurt (ots)
(ma) Am Samstagnachmittag (11. Juli 2026) kam es auf der BAB 3 zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Bahn musste voll gesperrt werden.
Nach aktuellen Kenntnissen fuhr ein 46- jähriger Autofahrer gegen 16:10 Uhr auf der BAB 3 in Richtung Köln. Zwischen der Anschlussstelle Kelsterbach und dem Autobahndreieck Mönchhof wechselte er vom dritten auf den vierten Fahrstreifen. Dort kollidierte er mit dem, zu diesem Zeitpunkt dort fahrenden, 27- Jährigen Fahrzeugführer, sodass dieser nach rechts in die Betonleitwand geiet und auf dem Seitenstreifen zum Liegen kam.
Der 46- Jährige und dessen Begleiterin wurden mit ihrem Fahrzeug nach links in die Schutzplanke geschleudert und beschädigten hierbei vermutlich auch das Fahrzeug einer 26- Jährigen Autofahrerin und deren Begleiterinnen.
Der 27- Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Auch der 46- jährige Fahrer, sowie ein im Fahrzeug der 26- Jährigen befindliches Kleinkind wurden durch den Unfall leicht verletzt.
An allen drei Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrbahn musste zwischen 16:20 Uhr und 17:35 Uhr voll gesperrt werden.
Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.
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