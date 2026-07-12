Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260712- 0884 Frankfurt- Bundesautobahn 3 Schwerer Verkehrsunfall mit Vollsperrung

Frankfurt (ots)

(ma) Am Samstagnachmittag (11. Juli 2026) kam es auf der BAB 3 zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Bahn musste voll gesperrt werden.

Nach aktuellen Kenntnissen fuhr ein 46- jähriger Autofahrer gegen 16:10 Uhr auf der BAB 3 in Richtung Köln. Zwischen der Anschlussstelle Kelsterbach und dem Autobahndreieck Mönchhof wechselte er vom dritten auf den vierten Fahrstreifen. Dort kollidierte er mit dem, zu diesem Zeitpunkt dort fahrenden, 27- Jährigen Fahrzeugführer, sodass dieser nach rechts in die Betonleitwand geiet und auf dem Seitenstreifen zum Liegen kam.

Der 46- Jährige und dessen Begleiterin wurden mit ihrem Fahrzeug nach links in die Schutzplanke geschleudert und beschädigten hierbei vermutlich auch das Fahrzeug einer 26- Jährigen Autofahrerin und deren Begleiterinnen.

Der 27- Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Auch der 46- jährige Fahrer, sowie ein im Fahrzeug der 26- Jährigen befindliches Kleinkind wurden durch den Unfall leicht verletzt.

An allen drei Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrbahn musste zwischen 16:20 Uhr und 17:35 Uhr voll gesperrt werden.

Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

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