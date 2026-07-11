Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260711- 0881 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Randalierer leistet Widerstand

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Donnerstag (9. Juli 2026) auf Freitag (10. Juli 2026) griff ein Mann in der Münchner Straße zunächst zwei Passanten an und leistete anschließend Widerstand bei der Festnahme.

Nach aktuellen Kenntnissen sprach ein 36- Jähriger gegen 03:15 Uhr zwei 24- und 29- Jährige im Bereich der Münchner Straße an. Es kam zu verbalen Streitigkeiten, die sich dahingehend entwickelt haben sollen, dass der 36- Jährige eine Glasflasche zerbrach und die beiden Männer im Bereich der Arme leicht verletzte. Eine medizinische Versorgung lehnten die beiden Männer ab.

Die Polizei nahm den 36- Jährigen fest und brachte ihn für die weiteren Maßnahmen auf das nahe gelegene Revier. Hier leistete er massiven Widerstand und geriet augenscheinlich in einen psychischen Ausnahmezustand in dessen Verlauf er sich selbst verletzte. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung einer Fachklinik vorgestellt.

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