Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260712- 0882 Frankfurt- Rödelheim: Sexuelle Belästigung einer Schwimmbadmitarbeiterin

Frankfurt (ots)

(ma) Am gestrigen Samstagabend (11. Juli 2026) soll es in einem Schwimmbad zu einer sexuellen Belästigung gekommen sein. Ein 41-Jähriger wurde festgenommen.

Die Polizei wurde durch den dortigen Sicherheitsdienst gegen 19:40 Uhr darüber verständigt, dass ein Mann in einem Schwimmbad eine Mitarbeiterin im Rahmen ihrer Tätigkeit unsittlich berührt haben soll.

Die hinzugezogene Streife traf den 41-jährigen Tatverdächtigen im Schwimmbad an und nahm ihn nach ersten Ermittlungen vor Ort fest. Er wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in das Polizeipräsidium verbracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell