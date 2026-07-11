Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260711- 0880 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Straßenraub- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Freitagabend (10. Juli 2026) griffen mehrere Männer zwei Passanten an und beraubten diese. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest und sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hielten sich ein 23- und ein 30- Jähriger gegen 23:10 Uhr im Bereich des Kaisertors auf. Plötzlich seien sie von einer Gruppe von 4-5 Männern mit einem Messer bedroht und anschließend mit körperlicher Gewalt und unter Einsatz von Pfefferspray angegriffen worden. Hierbei seien dem 23-Jährigen mehrere hundert Euro aus der Hosentasche geraubt worden. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen.

Eine im Rahmen der Präsenzmaßnahmen im Bahnhofsgebiet anwesende zivile Streife nahm einen der Tatverdächtigen fest. Die anderen Tatverdächtigen flüchteten unerkannt.

Diese sollen männlich gewesen sein und kurze schwarze Haare gehabt haben. Einer von ihnen trug ein blaues T-Shirt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/ 755 51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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